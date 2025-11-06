Zacatlán recibe comedores escolares y apoyos para comunidades

La presidenta municipal de Zacatlán refrendó su apoyo y trabajo a favor de las familias del municipio, impulsando acciones para su bienestar, en especial de grupos prioritarios como niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, mujeres y personas con discapacidad.

Este miércoles, la alcaldesa acompañó a la presidenta del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano, en una jornada ciudadana en el municipio de Huauchinango, a la que también acudieron beneficiarias y beneficiarios de los distintos programas que lleva esta dependencia estatal en Zacatlán.

Gracias a la sensibilidad de la señora Ceci Arellano y del gobernador Alejandro Armenta, se recibió el reequipamiento de 6 comedores escolares, fortaleciendo la alimentación de más de 500 niñas y niños del municipio.

También se entregaron sistemas de captación de agua pluvial y apoyos para impulsar la cría, manejo y producción de cerdo en las comunidades de Cuacuila, Xatohuanco y Popotohuilco, contribuyendo al bienestar, la autosuficiencia y el desarrollo comunitario.

En su mensaje a las y los serranos, la señora Ceci Arellano pidió a los padres de familia estar al pendiente de sus hijos, tener comunicación con ellos y apoyarlos.

En tanto, Bety Sánchez reiteró su compromiso para trabajar a favor de las familias para que tengan una mejor calidad de vida.

