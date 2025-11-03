Concurso de catrinas y calaveras cierra la Feria de los Muertos en Zacatlán

Para cerrar la Feria de los Muertos con broche de oro, la Coordinación de Atención a la Juventud del Gobierno de Zacatlán, se lució con el concurso de catrinas que fue destinado para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De acuerdo con la convocatoria, los concursantes podían ser de los 5 a los 29 años de edad. Por supuesto, las y los niños respaldados por sus papás o tutores, para evitar accidentes o alguna complicación.

Este concurso reunió a 14 participantes quienes se lucieron con su creatividad, diseñando espectaculares disfraces de catrinas, además en la pasarela hubo más de 100 personas presentes, para admirar cada creación.

Al final las ganadoras de este concurso fueron:

1er lugar: Diana Belén Rivera Juárez que ganó un premio de $5,000

2do lugar: Danna Michelle Pérez Diego con un premio de $3,000

3er lugar: Karina Ramírez Lorenzo que ganó un premio de $2,000

Después de este concurso, se llevó a cabo el de Calaveras de Chilacayote, donde los ganadores fueron:

1er lugar: Mario Alberto Luna Mendoza $1500

2do lugar: Ximena Alexandra Pérez Castelán $1000

3er lugar: Estefany Lozada Oliver $500

Te recomendamos: