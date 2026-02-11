Texmelucan supervisa construcción de colectores para rescatar el río Atoyac

El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso Ramírez, acompañó al gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, en la supervisión de avances de la construcción de colectores sanitarios del alto Atoyac, en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo.

En una suma de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, el rescate del río Atoyac es prioritario y forma parte del Plan Hídrico, por lo que en Texmelucan la construcción de colectores sanitarios permitirá captar descargas de aguas residuales, evitando la contaminación del río y problemas a la salud pública.

Este proyecto contempla la construcción de colectores, biodigestores y planos de plantas de tratamiento; esta última construcción está contemplada que se lleve a cabo en la comunidad de Santa María Moyotzingo, diseñada para eliminar contaminantes presentes en el agua, transformando el agua residual en agua apta para su reutilización.

El Gobierno Municipal, que preside Juan Manuel Alonso, reafirma su compromiso con el rescate de los ecosistemas, haciendo de Texmelucan un lugar digno, sano y limpio para las familias.

Esta supervisión contó con la presencia de autoridades federales, estatales, municipales y locales, quienes proyectaron un afluente más transparente para las y los texmeluquenses.

