FGE detiene a banda de robo de vehículos en Cuautlancingo

Como parte de las acciones contra el robo de vehículos, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo interinstitucional de cateo en Cuautlancingo, Puebla, que derivó en el aseguramiento de un inmueble utilizado para el resguardo de unidades y autopartes de procedencia ilícita, la detención del presunto líder de la banda y dos cómplices, así como el aseguramiento de diversos indicios.

Derivado de una denuncia presentada el pasado 26 de enero por el robo de una motocicleta marca Italika, tipo 200 Z, modelo 2025, con placas de Puebla, la Fiscalía del Estado realizó labores de investigación de campo y gabinete que permitieron ubicar un inmueble en la calle Manzanares sin número, del barrio El Perdón, en el municipio referido, presuntamente utilizado para actividades delictivas, por lo que se solicitó y obtuvo la orden de cateo correspondiente.

Durante la diligencia, en la que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fueron detenidas las tres personas mencionadas, además de asegurarse cuatro motocicletas alteradas en sus medios de identificación, tres motores con alteraciones en sus medios de identificación, una placa de circulación con reporte de robo, dos tarjetas de circulación con reporte de robo y diversas autopartes.

Los indicios, el inmueble y los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, con el propósito de que se realicen las indagatorias correspondientes, se determinen las responsabilidades penales y se recaben los elementos necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Te recomendamos: