Puebla inicia coordinación para la XXXIV Procesión de Viernes Santo

Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional que impulsa el gobierno de Pepe Chedraui, la Secretaría General de Gobierno, mediante el subsecretario de Gobierno, Carlos Blanco Villasuso, encabezó la primera reunión del Comité de la Procesión de Viernes Santo, con el objetivo de coadyuvar con la Arquidiócesis de Puebla para el adecuado desarrollo de la edición número XXXIV de este tradicional evento.

Durante el encuentro se estableció el calendario de reuniones de trabajo, así como la propuesta de logística general que se implementará el 3 de abril de 2026, con el fin de garantizar el orden, la seguridad y el correcto desarrollo de esta importante manifestación religiosa y cultural.

La reunión fue presidida por Daniel González, responsable de Logística y Organización del Viacrucis de la UPAEP; Anel Nochebuena Escobar, directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP); el sacerdote Sergio Valdivia, representante de la Arquidiócesis de Puebla para la organización del Viernes Santo; el arqueólogo Eduardo Merlo; y Luis David Delgado, director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación del Estado.

La Secretaría General de Gobierno refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con autoridades e instituciones involucradas, a fin de contribuir a que la Procesión de Viernes Santo se desarrolle en un ambiente de respeto, orden y paz social, en beneficio de la ciudadanía y de quienes participan en esta tradición emblemática de Puebla.

