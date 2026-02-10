Ayuntamiento de Puebla logra certificación antisoborno

Como parte del compromiso institucional con la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, recibió el Certificado en la Norma ISO 37001:2016, del Sistema de Gestión Antisoborno.

A través de la Subcontraloría de Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas, se obtuvo, por parte del organismo certificador Latin American Certification & Systems, la certificación por la implementación de acciones necesarias para certificar los trámites municipales para la ciudadanía solicitante respecto a la obtención de la cédula de registro al padrón de proveedores y de la cédula de registro al padrón de contratistas.

En representación del presidente municipal, Pepe Chedraui, el tesorero municipal, Héctor González Cobián, expresó que el Gobierno de la Ciudad recibe el certificado, consolidándose como una administración moderna, profesional y en sintonía con los gobiernos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta.

“El Gobierno de la Ciudad encabezado por Pepe Chedraui trabaja con seriedad para combatir la corrupción y para asegurar que el dinero de las y los poblanos se destine a la mejora de los servicios como seguridad, infraestructura social, de todos y cada uno de sus integrantes. Es de resaltar la labor de la Contraloría Municipal para implementar este sistema de gestión antisoborno gracias a sus controles internos, reglas y vigilancia”, dijo.

Georgina Cesin Andrade, secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, reconoció el compromiso y avances del Gobierno de la Ciudad, dignificando el servicio público, con transparencia y honradez. Mientras que Esmeralda Camacho, directora general de Latin American Certification & Systems, celebró el trabajo de la administración y reconoció que sus logros contribuyen a que la Contraloría pueda prevenir, detectar y responder ante el soborno.

En su mensaje, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal, destacó que esta certificación brinda un conjunto de herramientas y prácticas reconocidas a nivel internacional para fortalecer su capacidad para prevenir, detectar y responder ante posibles actos de corrupción.

“Hoy es un día importante para nuestra institución, es la primera vez que la contraloría municipal obtiene una certificación en un sistema de gestión en materia antisoborno; esto marca un antes y un después en la forma en que prevenimos riesgos, en la manera en que tomamos decisiones y en cómo protegemos la confianza de la ciudadanía”, agregó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, refrenda su compromiso con las buenas prácticas y el combate a la corrupción.

