UDLAP abre convocatoria del Taller-Residencia “Bajo la pirámide” 2026

Gracias al éxito obtenido en ediciones pasadas, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a través del Departamento de Letras y Humanidades, convoca a jóvenes escritores mexicanos a postularse a la tercera edición del Taller-Residencia Bajo la Pirámide, actividad que se realizará del 8 al 19 de junio de 2026, con el objetivo de fomentar la literatura, su ejercicio riguroso, sus búsquedas y su mayor circulación.

El Taller-Residencia para Jóvenes Escritores Mexicanos “Bajo la pirámide” 2026 contempla un programa intensivo de formación literaria dirigido a jóvenes creadores de México que, durante dos semanas, reunirá a un grupo seleccionado de autores que trabajarán de manera intensiva en sus proyectos literarios bajo la tutoría de Mónica Nepote y Julián Herbert, reconocidos por su trayectoria y contribución a la literatura contemporánea.

Además, Bajo la pirámide propone un entorno creativo y de diálogo donde los participantes pueden fortalecer sus procesos de escritura, explorar géneros diversos y compartir experiencias con sus colegas y con escritores consolidados.

Convocatoria abierta, requisitos y proceso de inscripción

La convocatoria está dirigida a jóvenes escritores mexicanos interesados en desarrollar un proyecto literario propio. Las personas interesadas en participar deberán cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria oficial, entre los cuales se incluye la presentación de una muestra de obra, documentación personal y demás elementos solicitados en las bases, todo esto antes del 2 de marzo.

Finalmente, cabe destacar que la primera edición de Bajo la pirámide, realizada en verano de 2024, así como el trabajo realizado durante la edición 2025, fueron claves para que este ambicioso proyecto cultural y literario convirtiera a la UDLAP en un espacio donde converge el pensamiento crítico, la lectura y el impulso a nuevas voces literarias.

Para dudas relacionadas con la convocatoria y el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través del correo verano.literario@udlap.mx o al teléfono 222 229 27 08, así como al 222 229 2000, ext. 3173 o 2007. Para más detalles de la convocatoria, visite: https://www.udlap.mx/bajo-la-piramide/.

