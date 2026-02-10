Realizarán quinta Feria de Empleo en la capital poblana

Con más de 6 mil 700 vacantes abiertas en 104 empresas y sueldos de hasta 50 mil pesos, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, invitó a las y los ciudadanos a la quinta Feria de Empleo de La Capital Imparable, este miércoles 11 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas, en el salón Analco del Centro de Convenciones William O. Jenkins.

El funcionario resaltó que, de acuerdo con la política de desarrollo económico y social que ha impulsado el alcalde Pepe Chedraui, esta es la primera convocatoria del año y la quinta del presente gobierno municipal, para facilitar a las y los poblanos su postulación a un empleo formal, estable e incluyente.

Al respecto, Oropeza Casas subrayó que, como en las ferias anteriores, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, ha gestionado oportunidades laborales para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y jóvenes que buscan su primer empleo.

Agregó que todas las vacantes son para contratación a empleos formales, con todas las prestaciones de ley y en empresas de los sectores de servicios, comercio y turístico.

Por su parte, Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de Coparmex Puebla, felicitó a la Secretaría de Economía y Turismo como parte del Gobierno de la Ciudad, por hacer estas ferias que vinculan a las y los buscadores de empleo a vacantes formales, dignas y estables.

También comentó que Coparmex llevará su propia Bolsa de Trabajo, con más de 60 vacantes en comercios, bien pagados y con condiciones competitivas.

En tanto que el Capitán Segundo Mario Márquez Rodríguez, perteneciente al Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento, en representación de la vigésima quinta Zona Militar de Puebla, resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) está abierta a recibir a hombres y mujeres que deseen hacer carrera en el Ejército Militar, con posibilidades incluso de trabajar en municipios del interior del estado como Atlixco, Tehuacán y Xicotepec, o en estados como Tlaxcala y Veracruz.

Y José Luis Garzón Herrera, ejecutivo de Desarrollo Institucional del sistema educativo Madero, expresó a nombre de la institución el respaldo al gobierno municipal, para impulsar la generación y vinculación de más empleos en la ciudad de Puebla.

Te recomendamos: