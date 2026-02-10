DIF Puebla Capital arranca “Jornadas Imparables de servicios integrales”

El Gobierno de la Ciudad dio inicio a las “Jornadas Imparables de servicios integrales”, las cuales recorrerán las 17 juntas auxiliares del municipio durante los próximos meses, a través del DIF Puebla Capital, con el objetivo de seguir procurando la salud y el bienestar de las y los poblanos.

El arranque de estas jornadas se llevó a cabo en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec, específicamente en el Centro Comunitario Guadalupe Xonacatepec, donde se acercaron múltiples servicios de salud y atención integral a la población.

Por instrucciones de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, se brindaron servicios gratuitos como mastografías, ultrasonidos y estudios de laboratorio clínico, además de consultas médicas, psicológicas y dentales, así como asesorías jurídicas.

El director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que estas jornadas marcan el inicio de las acciones de salud para el año 2026, dando continuidad al trabajo realizado el año anterior, cuando se visitaron con éxito diversas colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares mediante las Jornadas Integrales.

Asimismo, reiteró el compromiso del DIF Puebla Capital con las familias poblanas, tal como lo ha demostrado la presidenta del Patronato, MariElise Budib, quien se mantiene cercana y atenta a las necesidades de la población, priorizando siempre su bienestar.

Durante la jornada también se ofrecieron servicios complementarios como corte de cabello, aplicación de uñas y gelish, depilación de cejas, así como talleres e información sobre la entrega de aparatos funcionales y la afiliación a los programas ‘Médico Imparable’ y ‘Alimentación Imparable’.

