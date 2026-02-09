SMDIF Puebla entrega 2 mil despensas en San Baltazar Tetela

El Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, llevó a cabo la entrega de despensas del programa “Alimentación Imparable” en la unidad deportiva de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las familias poblanas.

En esta jornada se entregaron 2 mil 637 despensas imbatibles a 879 personas beneficiarias. Cada apoyo contiene productos de la canasta básica que contribuyen a la alimentación de niñas y niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas adultas mayores, ayudando a mejorar su economía familiar y brindando mayor tranquilidad en sus hogares.

Durante su mensaje, el presidente municipal Pepe Chedraui destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno mediante acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria en la capital para atender las necesidades de las familias poblanas.

Por su parte, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, subrayó la importancia de una nutrición adecuada para el desarrollo y bienestar de los sectores más vulnerables.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el Pepe Chedraui, fortalece su compromiso con la seguridad alimentaria, la economía de las familias y el bienestar integral de las y los poblanos.

