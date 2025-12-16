Habrá recorrido por los Nacimientos Poblanos en el Centro Histórico

Para promover el conocimiento y el orgullo por la identidad y la riqueza cultural de la ciudad de Puebla, la Secretaría de Economía y Turismo municipal, invita al Recorrido por los Nacimientos Poblanos en cuatro emblemáticas sedes del Centro Histórico.

La Dirección de Turismo diseñó un tour para visitar y conocer los detalles de los Nacimientos instalados en el Palacio Municipal, en la Catedral de Puebla, el Templo de la Compañía y el Templo de Santa Clara, para que las y los interesados, escuchen no sólo el sentido artístico, sino también la intención cultural de cada uno de ellos.

Serán ocho visitas, del 16 al 19 de diciembre, una a las 11:00 horas y la siguiente a las 17:00 horas, en grupos de 20 personas, partiendo del Centro de Atención al Visitante (CAV), ubicado en Avenida Juan de Palafox y Mendoza #14, en pleno Centro Histórico, previo registro, 15 minutos antes.

Acudirán a cada uno de los recintos citados, en compañía de un guía turístico certificado, para hacer el recorrido caminando de un punto a otro, para, además, aprender más de las calles y edificios relevantes del Centro Histórico.

Conocerán, por ejemplo, que el Nacimiento en el Palacio Municipal, de talavera promueve la identidad poblana, la marca cultural de esta artesanía y es también una estrategia de promoción de la ciudad de Puebla.

Es importante precisar que, en total, son 32 Nacimientos instalados en Iglesias, Templos, Parroquias y Capillas del Centro Histórico, que exponen la cultura, tradición y un mensaje de armonía y buenos deseos, para esta temporada.

