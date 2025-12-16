SSC de Atlixco asegura a dos adultos tras riña; participó un menor

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco aseguraron a dos personas adultas tras una riña registrada en la colonia Altavista, donde también participó un menor de edad que fue canalizado a la autoridad correspondiente para la atención especializada.

Según el reporte policial, la confrontación inició como una discusión entre dos jóvenes y rápidamente escaló a agresiones físicas, involucrando a familiares que se sumaron al altercado. Personal de emergencias acudió al sitio para brindar atención médica a los participantes, quienes presentaban diversas lesiones derivadas del enfrentamiento.

Los dos adultos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones en riña. En el caso del adolescente involucrado, este fue presentado ante la instancia especializada en menores, garantizando la protección de su identidad y el debido proceso.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrenda su compromiso con la prevención del delito, el patrullaje constante y la respuesta inmediata ante situaciones que alteren el orden y la tranquilidad de las familias atlixquenses, fortaleciendo así las acciones integrales de seguridad en el municipio.

