Podría ser útil no pagar la deuda del CIS, opina panista Marcos Castro

El diputado panista Marcos Castro opinó que la decisión del gobernador Alejandro Armenta Mier de no pagar la deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) puede ser útil y es una facultad del mandatario, por lo que esperarán cuál será el planteamiento final del tema para un posicionamiento más amplio.

Sin embargo, consideró que es un tema delicado y que tiene la intención de redirigir y ocupar en otro tema que puede ser de prioridad.

“Creemos que si es en esta lógica de poder eficientizar el recurso puede ser útil y habrá que esperar el planteamiento mucho más integral de lo que puede pasar en este tema, de los créditos que se obtuvieron a largo plazo”, agregó.

El legislador dijo que esperan que el mandatario haga una propuesta más integral, debido a su perfil como administrador público.

Señaló que tienen que cuidar la participación de los empresarios sin que haya un tema de conflicto, ya que opinó que la gente no quiere pleitos sino soluciones.

En cuanto a los señalamientos del mandatario contra los gobiernos del blanquiazul, el legislador panista dijo que lo que importa son las decisiones de hoy y lo del futuro.

“Me parece que lo que ha pasado, si hay decisiones jurídicas que se deben tomar, que se tomen, hay que revisar, pero sobre todo insisto en que los poblanos están esperando cómo se solucionan estos temas y cómo cuidamos todo lo que tiene que ver con el patrimonio de los poblanos”, concluyó.

El lunes pasado, el gobernador Armenta Mier advirtió a empresarios que construyeron el CIS llegar a un acuerdo para reducir la deuda de 5 mil millones de pesos por el inmueble o tendría que recurrir a un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que acusó que empresarios y funcionarios estatales se coludieron para saquear al Estado.

Inclusive afirmó que se declararía en moratoria, aunque eso implique la destitución de su cargo, ya que consideró que son deudas inmorales e incorrectas.

