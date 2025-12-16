Desplome de avioneta en Toluca deja 10 personas muertas

Una avioneta privada se desplomó este 15 de diciembre en la colonia San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México, dejando 10 personas fallecidas, incluyendo tres menores de edad, confirmaron autoridades de Protección Civil del Edomex.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, en la calle Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán. El jet privado Cessna Citation III con matrícula XA-PRO despegó de Acapulco con destino al aeropuerto toluqueño.

En el vuelo viajaban ocho pasajeros y dos tripulantes: cuatro mujeres y seis hombres. Las autoridades dieron a conocer las identidades preliminares de las víctimas, aunque hasta el momento no se han revelado los nombres completos.

El impacto generó un incendio y una intensa columna de humo, que ya fue controlado. En redes sociales circularon videos y un audio del momento del desplome, donde se escucha a uno de los pilotos decir: “Nos estamos desplomando“.

La avioneta impactó contra una bodega industrial vacía, ya que los trabajadores no acudieron ese día. A su vez, continúan las labores de enfriamiento, remoción y diligencias en la zona, coordinadas por el C5 Toluca y servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil exhortaron a la población a no acercarse al sitio del incidente y a seguir únicamente información oficial. Las causas del accidente permanecen bajo investigación y se esperan actualizaciones en las próximas horas.

#DeÚltimoMomento



Unidades de Emergencia atienden un accidente de una caída de avioneta en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec #Toluca



Por su tu seguridad Evita la Zona.

Humo denso en el lugar.

pic.twitter.com/7d0kYNG9di — C5 Estado de México (@C5Edomex) December 15, 2025

