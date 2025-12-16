Investigan presunta ejecución de perros en Juchipila, Zacatecas

Las autoridades municipales de Juchipila investigan las acusaciones de que agentes de Protección Civil y Policía Municipal mataron a balazos al menos a cuatro perros retirados de la calle por presuntamente agresivos, denunció la rescatista Lety Robles.

En redes sociales, exhibió videos y fotografías de los cuerpos de los canes tirados en el basurero municipal al sur del estado. La rescatista confirmó al diario NTR Zacatecas que los perros fueron capturados en la zona centro debido a quejas vecinales.

Sin embargo, policías municipales y el director de Protección Civil ejecutaron a los animales, constató Robles al encontrar al menos cuatro cuerpos en el tiradero. La diputada Maribel Villalpando condenó el sacrificio en lugar de su control y resguardo.

La morenista expresó indignación por “perros tirados, mutilados, ensangrentados y abandonados como si su vida no valiera nada”. Ante la ola de críticas, el presidente municipal José María Castro Félix difundió un comunicado deslindándose de los hechos.

El alcalde aseguró que “jamás autorizaría ni toleraría acciones que atenten contra la vida o bienestar” de los animales. Por ello, ordenó una investigación inmediata; los implicados serán dados de baja y puestos a disposición de la autoridad competente.

#Entérate Elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública de Jalpa mataron a balazos a por lo menos cuatro perros en el basurero municipal, denunció Lety Robles, rescatista de animales.https://t.co/fyPHBURcy2 pic.twitter.com/TqPLJLKsmI — NTR (@ntrzacatecas) December 12, 2025

