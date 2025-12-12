Nueva Ley en CDMX impide exhibir mascotas en vitrinas y jaulas

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa para evitar que animales de compañía sean mostrados al público en vitrinas o jaulas, con el objetivo de proteger su bienestar y reducir el estrés que provoca la exposición continua al paso de personas y las luces intensas.

La medida busca transformar los modelos de comercialización que tratan a los animales como objetos de exhibición y fomentar procesos de adopción más responsables.

La reforma obliga a que la venta y adopción se realicen mediante cita previa, y establece que los animales deben permanecer en áreas seguras con alimento y agua limpios, además de estar bajo la vigilancia de un médico veterinario zootecnista y personal capacitado durante las visitas, para garantizar su salud física y emocional.

Los establecimientos, albergues y refugios que no acaten la norma podrán ser sancionados con multas que, según el dictamen difundido, pueden alcanzar hasta 339 mil pesos, y se prevén mecanismos de supervisión por parte de las autoridades capitalinas para verificar el cumplimiento.

La norma pretende priorizar el bienestar animal sobre modelos comerciales tradicionales y promover adopciones más informadas y seguras.

Para cumplirla, los comercios deberán diseñar protocolos de cita, capacitar personal y acondicionar áreas de resguardo; el plazo de un año ofrece tiempo para la transición, pero la efectividad dependerá de la fiscalización y de apoyos concretos para pequeños negocios y refugios.

