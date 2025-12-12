Pável Gaspar detalla agenda del informe de Alejandro Armenta ante el Congreso

El informe del gobernador Alejandro Armenta Mier ante el Congreso de Puebla que se rendirá el sábado 13 de diciembre iniciará a las 8 de la mañana y el posicionamiento de las diferentes bancadas iniciará con Delfina Pozos, la única diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Así lo informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, quien apuntó que, por parte de la bancada morenista, la encargada del posicionamiento será la diputada Marisol Amieva.

El resto de las seis bancadas se intercalarán y se estima que no dure más de una hora, pues el mandatario estatal se retirará del recinto para un evento oficial y, posterior a ello, rendir su informe en el Museo Internacional del Barroco.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedhra Suriano Corrales, adelantó que el posicionamiento como representante de su partido será de propuestas de lo que “hace falta” en la administración; sin embargo, opinó que es complejo analizar el primer año, ya que la administración es de seis años y en este periodo se fijan los cimientos del rumbo del estado.

En el mismo sentido, dijo que el tema de seguridad también es difícil de analizar, ya que se deben tomar en cuenta otros factores como la situación federal que impacta en la entidad.

