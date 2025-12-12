San Pedro Cholula reduce 17.42% la incidencia delictiva

Las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, permitieron una reducción del 17.42% en la incidencia delictiva general durante el mes de noviembre, en comparación con el periodo inmediato anterior, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Reducción en delitos de alto impacto

Durante noviembre, San Pedro Cholula registró una disminución del 21% en los delitos de alto impacto, con reducciones relevantes en los siguientes rubros:

• 50% en robo a casa habitación con violencia

• 62.5% en robo de vehículo

• 28.57% en robo de autopartes

• 66.66% en robo a transporte público colectivo

Acciones operativas de seguridad

Con el propósito de prevenir la comisión de delitos en Barrios y Juntas Auxiliares, la Dirección de Policía Municipal llevó a cabo:

• 30 operativos Centinela

• 30 operativos Junta Auxiliar Segura

• 30 operativos Pasajero Seguro en el transporte público

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana puso en marcha 6 operativos coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con municipios de la zona metropolitana.

Como resultado de estas acciones:

• Se recuperaron 3 vehículos con reporte de robo

• Se detuvo a 8 personas por su probable participación en hechos delictivos como robo a comercio, robo a casa habitación, detentación de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud

Prevención y proximidad

A través de la Dirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas se realizaron:

• 61 orientaciones a víctimas

• 11 acompañamientos a diversas dependencias

• 3 orientaciones psicológicas

• 2 acciones de búsqueda en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, y en coordinación con el DIF Municipal y Casa Carmen Serdán, se llevaron a cabo la rodada y el evento conmemorativo “Frenando la violencia”, beneficiando a más de 900 personas.

Por su parte, el Departamento de Política Criminológica impartió 21 pláticas en instituciones educativas sobre violencia escolar, igualdad de género y prevención de delitos cibernéticos.

Seguridad vial

Con el objetivo de fortalecer la movilidad segura en el municipio, la Dirección de Vialidad Municipal realizó:

• Mantenimiento a 11 señaléticas en la zona centro

• Reparación de 4 semáforos

• Además, el Departamento de Educación Vial impartió:

• 3 sesiones del curso básico de manejo

• 13 sesiones del programa Juguemos a circular, beneficiando a 1,946 estudiantes

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, en coordinación permanente con el proyecto de seguridad del gobernador Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de prevención, proximidad y seguridad para garantizar la tranquilidad y bienestar de las familias cholultecas.

