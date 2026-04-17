Retienen a presuntos ladrones de motocicleta en Coronango

Dos hombres fueron retenidos y golpeados por pobladores de Coronango, luego de ser identificados como los responsables de haber robado previamente una motocicleta en este municipio.

Pobladores de San Francisco Ocotlán detuvieron esta mañana a dos masculinos que caminaban juntos y que fueron identificados por su víctima como los responsables de haberlo despojado con violencia de su motocicleta horas antes.

Ante esta situación, los supuestos ladrones fueron golpeados y amenazados con ser linchados en caso de que no entregaran el vehículo. Por lo tanto, los hombres llevaron a los civiles hasta su guarida, donde habitaba una mujer, que dijo ser hermana de uno de los detenidos, aunque argumentó no saber nada sobre robos, pues ella estaba enferma.

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La Policía Municipal brindó apoyo a los afectados, quienes hicieron el señalamiento directo por el robo, y con la declaración de los detenidos que aceptaron su crimen, ingresaron al inmueble para recuperar la motocicleta en cuestión.

Una vez con los detenidos bajo custodia y su vehículo de vuelta, el afectado externó su intención de proceder legalmente contra los señalados para evitar que su crimen quedara impune, por lo que fue acompañado al Ministerio Público para formalizar su denuncia.

#Seguridad 🚓 Dos sujetos fueron golpeados por robar una motocicleta durante un asalto en San Francisco Ocotlán, tras su detención, la policía municipal halló el vehículo en el escondite de los maleantes.



Autoridades aseguraron el vehículo y a los dos implicados, el afectado… pic.twitter.com/vCk5mn1GIr — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 17, 2026

Editor: César A. García

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