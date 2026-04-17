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PRI Puebla aplaza denuncias y acusa promoción anticipada de Morena

Por:
Vera Fernández
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La dirigencia del PRI en Puebla acusa a Morena de actos anticipados de campaña. / Foto: Especial.

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla decidió “guardar sus cartas” frente a lo que consideran una ofensiva de promoción anticipada por parte del partido Morena.

A diferencia del Partido Acción Nacional (PAN), el tricolor apostará por la estrategia sobre los reflectores mediáticos, esperando los tiempos legales para formalizar denuncias ante órganos electorales.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Xitlalic Ceja, confirmó que el partido se encuentra documentando las violaciones a la ley electoral por parte de perfiles oficialistas.

Sin embargo, aclaró que no presentarán denuncias ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) hasta que el proceso hacia 2027 inicie formalmente.

Reconoció que, al no estar en periodo electoral, las quejas por promoción personalizada corren el riesgo de ser desechadas.

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Por ello, la dirigencia busca integrar expedientes sólidos que se traduzcan en sanciones reales una vez que arranque el calendario electoral para la renovación de alcaldías y diputaciones.

La lideresa priista reprobó el uso excesivo de recursos por parte de los aspirantes de Morena para posicionarse antes de tiempo, con el uso de bardas y espectaculares.

En ese sentido, sostuvo que el despliegue evidencia una falta de rigor legal por parte de los morenistas y una “mala táctica” que el PRI sabrá capitalizar en las instancias correspondientes.

Afirmó que el PRI se concentrará en el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía para consolidar sus estructuras de cara a 2027.

“Es una mala táctica por parte de quienes realizan estos actos anticipados. El PRI, de manera muy estratégica, hará las observaciones que se tengan que hacer, no por un tema mediático”, declaró.

Editor: César A. García

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