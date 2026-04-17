Planean remodelar paraderos del RUTA tras años sin mantenimiento

La directora de Carreteras de Cuota Puebla (CPP), Norma Layón Aarun, indicó que el organismo trabaja en un proyecto para la remodelación de paraderos del sistema RUTA para mejorar su imagen y condiciones, debido a que tienen más de 10 años sin mantenimiento.

En entrevista, la funcionaria detalló que el plan se desarrolla en coordinación con las secretarías de Infraestructura y Finanzas, por lo que aún no se cuenta con un monto definido de inversión.

Una vez concluido, el proyecto ejecutivo será presentado al gobernador Alejandro Armenta Mier para su eventual aprobación, ya que se requerirá inversión estatal para ofrecer espacios más dignos a los usuarios.

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Asimismo, explicó que alrededor de 160 cristales de paraderos han sido vandalizados, aunque la reparación de estos incidentes está cubierta por un seguro.

Indicó que, mientras la aseguradora concluye la valoración correspondiente, el organismo ha colocado micas provisionales.

Editor: César A. García

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