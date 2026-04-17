Extrabajadores de CFE protestan en Puebla contra tope a pensiones

Un grupo de extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestó de manera pacífica la mañana de este viernes afuera de las instalaciones, ubicadas sobre la 25 Poniente, en rechazo a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual plantea establecer un tope a las pensiones.

Alrededor de 50 inconformes señalaron que la propuesta impactaría directamente su situación económica, ya que contempla que ningún pensionado pueda percibir un ingreso superior al 50 por ciento del salario de la persona titular del Ejecutivo federal. A su consideración, la medida vulnera derechos adquiridos tras años de servicio.

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Con pancartas y consignas, los manifestantes expresaron su preocupación ante lo que consideran una reducción injusta de sus ingresos, por lo que solicitaron a las autoridades federales revisar la iniciativa y abrir espacios de diálogo.

La protesta se desarrolló sin incidentes; sin embargo, los inconformes advirtieron que, de no obtener respuesta, continuarán con movilizaciones hasta que sus demandas sean atendidas.

Editor: César A. García

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