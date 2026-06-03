Descartan pintar bolardos de color morado en la capital de Puebla

El secretario de Movilidad e Infraestructura municipal, David Aysa Salazar, descartó que la dependencia pinte bolardos de color morado en la capital poblana como en Ciudad de México.

El funcionario municipal dijo que averiguarán quién pintó algunas de las estructuras en la 35 Oriente y 18 Sur en la colonia El Mirador, punto en el que se observan algunos bolardos de color morado, lo cual rechazaron que haya realizado personal de la dependencia municipal.

En 2020, el Cabildo de Puebla estableció que “los bolardos serán en color negro e integrarán en su parte superior una franja reflejante diamantada en color blanco o amarillo tráfico de 0.10 m”, de acuerdo con el dictamen publicado.

#Puebla 🗣️ El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa Salazar, descartó que la dependencia a su cargo haya pintando bolardos de color morado en la avenida 33 Oriente, como en la #CDMX.



El funcionario dijo que se averiguará quién lo hizo.



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Polémica por bolardos morados en CDMX

En Ciudad de México, el gobierno de la morenista Clara Brugada generó polémica por pintar el mobiliario urbano de color morado previo al Mundial 2026, acción que fue criticada en redes sociales.

La inconformidad creció y creadores de contenido ironizaron con la pinta de puentes de color morado como “ajolotizar” la ciudad.

Editor: César A. García

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