Armenta destaca impacto del Puente de la Transformación

Con la construcción y entrada en operación del Puente de la Transformación, terminó una etapa de abandono y evasión gubernamental que durante más de 70 años impidió resolver una necesidad fundamental para las comunidades indígenas de 7 municipios de la mixteca poblana, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa desde la Casa de Representación en la capital del país, el titular del Ejecutivo recordó que desde 1958 existían antecedentes documentados sobre los riesgos que enfrentaban las y los habitantes para cruzar la zona. Incluso, refirió un accidente que dejó 11 personas fallecidas. “¿Cuánto vale la vida de una persona para no atender esta necesidad durante décadas?”, cuestionó.

Destacó que esta obra representa un acto de justicia y humanismo, en contraste con prácticas del pasado que privilegiaban proyectos con sobrecostos y beneficios particulares. Refirió que el costo del Museo Internacional del Barroco por 14 mil millones de pesos equivale a 39 puentes como este de 480 metros.

El gobernador indicó que esta obra constituye el primer paso de una estrategia integral para detonar el desarrollo regional mediante la Ruta del Mezcal, actividades turísticas, deportivas y agrícolas; para tal efecto, la Secretaría de Salud implementará acciones para combatir la presencia de mosquito.

Asimismo, la población tendrá acceso al Programa de Obra Comunitaria; además, se realizan labores para el saneamiento del lago de Valsequillo. Explicó que el proyecto contempla el aprovechamiento sustentable del agua, la recuperación ambiental del lago y la implementación de mecanismos innovadores que generen mayores ingresos para las familias productoras.

Asimismo, informó que La Panga continuará en operación debido a que representa una fuente de ingresos para una cooperativa local y fortalecerá su vocación turística. Además, se impulsará la producción de flores y frutales en la región. Respecto al lago de Valsequillo, precisó que el retiro del lirio acuático, que ocupa cerca de una tercera parte de su superficie, permitirá un proceso de oxigenación que favorecerá su recuperación ambiental. Las siete décadas de abandono serán plasmadas en un libro histórico que editará la Secretaría de Cultura.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, señaló que las grandes transformaciones se reflejan en obras que mejoran la vida de las personas. La nueva infraestructura beneficia de manera directa e indirecta a más de 1.7 millones de habitantes, quienes ahora cuentan con una conexión segura, rápida y permanente entre San Baltazar Tetela y Los Ángeles Tetela. Además, fortalece la conectividad con municipios como Huehuetlán el Grande, Tzicatlacoyan, San Juan Atzompa, Xochiltepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec.

El puente cuenta con una longitud de 480 metros y un ancho de 9.5 metros. Dispone de dos carriles de circulación vehicular, banquetas peatonales, alumbrado público e infraestructura complementaria que garantiza seguridad y funcionalidad para las personas usuarias. Lo que antes requería hasta 50 minutos de recorrido ahora puede realizarse en aproximadamente un minuto y medio en vehículo y en cuatro minutos a pie.

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