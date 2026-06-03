Exponen modelo ambiental de Puebla en Smart City LATAM

En el marco del Smart City Expo LATAM Congress 2026, el secretario de Medio Ambiente del Municipio de Puebla, Iván Herrera Villagómez, participó en el panel “La Ciudad como Ecosistema para la Restauración de la Biodiversidad Urbana” donde destacó la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, a favor de la ciudadanía con estrategias sostenibles.

Durante su intervención, afirmó que las ciudades, con sus edificios, parques y avenidas, ya funcionan como ecosistemas complejos capaces de sostener biodiversidad. Esto es clave porque, según la ONU, entre el 60 por ciento y el 70 por ciento de la población mundial vive en zonas urbanas, lo que aumenta la demanda de agua, alimentos y áreas verdes.

Puebla capital, con 1.7 millones de habitantes según INEGI 2020 y como la quinta ciudad más grande del país, enfrenta retos como falta de áreas verdes, islas de calor, contaminación e inseguridad alimentaria.

Para atenderlos, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, por indicaciones del alcalde Pepe Chedraui, opera tres ejes estratégicos:

1) Zonas de Amortiguación, con los programas Raíces del Futuro para crear un cinturón verde, y Manos a la Tierra para instalar huertos escolares que hoy funcionan como laboratorios vivos.

2) Corredores Ecológicos, que incluyen Santuarios de Polinizadores con más de 50 instalaciones proyectadas para 2026, la Estrategia Xicalli de captación pluvial con 124 sistemas como meta para 2026 y 229 Jornadas de Bienestar Animal realizadas entre 2025 y 2026.

3) Participación Ciudadana, con el programa Camino hacia Escuelas Sustentables y acciones conjuntas con la población para preservar un entorno sano.

“Las ciudades deben planearse como ecosistemas vivos. En Puebla estamos demostrando que es posible restaurar la biodiversidad desde lo urbano, con la gente y para la gente”, finalizó.

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