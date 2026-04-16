Construirán segundo corralón estatal en San Martín Texmelucan

El Gobierno de Puebla construirá un nuevo corralón en el municipio de San Martín Texmelucan, el cual se ubicará en el predio identificado con el número 718 del bulevar Xicoténcatl, en la colonia San Isidro.

Se trata del segundo de los cinco corralones que el gobernador Alejandro Armenta Mier proyectó instalar en diferentes regiones de la entidad, para evitar los cobros abusivos de empresas dedicadas al arrastre y resguardo de vehículos.

De acuerdo con la licitación emitida, se contratará a una empresa para la construcción del depósito y resguardo vehicular.

Los interesados deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas el 21 de abril, y dos días después se dará a conocer el fallo.

Previamente, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala indicó que el primer corralón ya se construía en Tecamachalco, para lo cual ya se realiza el bardeado y la habilitación del predio donde operará.

Asimismo, se contempla instalar otros dos corralones en el municipio de Puebla, los cuales serán ubicados en los principales accesos carreteros, como en la intersección de las autopistas México-Puebla, Puebla-Veracruz y la zona de Atlixcáyotl, debido a que gran parte de los percances vehiculares ocurren en esos puntos.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer el esquema que regirá la operación de los corralones estatales, pues se analiza si dependerán de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), de la propia Secretaría de Gobernación o si se constituirán con un organismo público descentralizado.

Editor: Renato León

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