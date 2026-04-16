Vuelven a bloquear la Puebla-Orizaba; exigen unidades de la Ruta 100

Alrededor de las 11:35 horas, integrantes de la Asociación Antorcha Campesina, concesionarios de la ruta 100 y pobladores de San Miguel Espejo cerraron la autopista Puebla-Orizaba por quinta ocasión en dos meses.

El bloqueo comenzó con sentido a la capital poblana y media hora después se extendió a ambos sentidos, ya que exigen la entrega del resto de las unidades que les fueron retiradas hace aproximadamente dos meses.

Un grupo de 60 personas, entre ellos menores de edad y estudiantes de la FNERR de educación secundaria, decidieron nuevamente cerrar la vialidad, generando largas filas de autos y conductores varados sobre la carpeta asfáltica.

El primer bloqueo se presentó con sentido a Puebla, cuando personas decidieron postrarse en medio de la vialidad. Los líderes de esta organización exigen la entrega de las 13 unidades restantes de la ruta 100 que se encuentran en diversos corralones. A pesar de que las autoridades estatales señalaron que se las entregarían, hasta el momento solo les han sido entregadas tres unidades.

📢 Manifestantes de Antorcha Campesina le niegan el paso a una patrulla de la Guardia Nacional, incluso se suben a ella para impedir que avancen.



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Vecinos de colonias del norte de la capital poblana señalaron que la ruta 100 es muy necesaria para ellos, ya que en los últimos meses han gastado semana a semana un aproximado de casi 700 pesos en pasajes, dinero con el que no cuentan. Además, señalaron que la ruta 68 ofrece un pésimo servicio, con unidades en malas condiciones y mal trato por parte de los operadores.

Los quejosos advirtieron que no se retirarán hasta que les den la certeza de que este día les entregarán las unidades. En caso de que no les cumplan su demanda, permanecerán en el lugar sin importar que caiga la noche.

La situación se tornó complicada minutos después de que los manifestantes cerraran el sentido a Veracruz, ya que se colocaron frente a una unidad de la Guardia Nacional que intentaba cruzar. Maestros y alumnos se subieron al toldo de una de las camionetas para evitar el paso, aunque finalmente se retiraron del lugar para evitar un enfrentamiento.

El único paso para llegar a la zona de Tepeaca y a la capital poblana es la carretera federal Puebla-Tehuacán, la cual presenta intensa carga vehicular. Las largas filas con sentido a Veracruz llegan hasta la zona de los estadios, y con sentido a la capital rebasan la caseta de Amozoc.

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