IBERO Puebla colabora en Nutricalcs para estandarizar nutrición clínica

El Dr. Robinson Cruz, director del Instituto de Investigación y Desarrollo en Nutrición (IIDENUT) y presidente del Comité Internacional para la Elaboración de Consensos y Estandarización en Nutriología, visitó la Universidad Jesuita para presentar Nutricalcs, una plataforma con más de 165,000 usuarios a nivel internacional. El programa consta de 15 secciones con instrumentos y guías esenciales para el ejercicio de la Nutrición Clínica.

En este proyecto participan 35 universidades de 20 países de Hispanoamérica; la IBERO Puebla es la primera en México en colaborar con esta iniciativa de vanguardia en materia de salud. “El objetivo del Instituto es contribuir a la estandarización de la práctica clínica de la nutrición”, explicó. Para ello, el alumnado de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos podrá utilizar el software y aportar sus conocimientos para el desarrollo tanto de la herramienta como de la disciplina en su conjunto.

Para el director del IIDENUT, la nutrición es una carrera joven y en constante crecimiento que requiere de esfuerzos coordinados para brindar servicios de salud pertinentes y congruentes con la realidad. “Este tipo de trabajos de cooperación nos permitirán que, desde el sur de Chile hasta México, y llegando a España y Andorra, tengamos un lenguaje estandarizado. Esto va a sentar las bases para el ejercicio profesional”.

Por su parte, la Dra. Edna Nava, subdirectora general de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (FASPyN) de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aseguró que la investigación en nutrición es fundamental para la formación profesional desde una perspectiva ética. “Cuando el nutriólogo genera conocimiento, podemos posicionarnos como profesionales”. Sobre el trabajo articulado con la Universidad Jesuita, aseguró que permitirá conocer cómo se construye conocimiento desde diferentes contextos.

Desde el Departamento de Ciencias de la Salud de la IBERO Puebla se destaca la oportunidad para fortalecer la construcción de saberes en Nutrición Clínica con cuerpos de investigación de universidades del estado de Puebla, de México y de América Latina.

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