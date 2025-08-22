Colección de Arte UDLAP crece con dos grabados y cuatro pinturas

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ha ampliado su notable Colección de Arte, considerada la más grande del país en su tipo, con la reciente incorporación de dos grabados y cuatro pinturas, todos realizados por talentosos egresados de la institución.

La primera donación incluyó dos grabados del artista Marco Antonio Velázquez Ramos, entregados por la gestora cultural y donante Vianney Camarillo Acosta. Esta donante subrayó la importancia de apoyar a un creador formado en la UDLAP, destacando su relación con el artista desde hace aproximadamente ocho años. “Hace un año y medio colaboramos con la UDLAP en un proyecto de caballetes y, como una forma de agradecer, decidí regalar una de sus piezas a la universidad. Para mí fue muy emocionante que su trabajo, siendo egresado, pudiera regresar a su alma mater y formar parte de la colección”, expresó Vianney Camarillo Acosta.

La segunda donación se llevó a cabo en la UDLAP extensión CDMX, en presencia de la Mtra. María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, y del Mtro. Israel Joab Sifri Cortés, director de UDLAP extensión CDMX. Esta donación consistió en cuatro óleos sobre tela de la artista Diana Paola Granados García, egresada de Artes Plásticas de la UDLAP, que forman parte de las series Lo que olvidé en el refrigerador (2021) y Mi Basura (2021). La artista reflexiona en estas obras sobre los residuos y objetos olvidados, utilizando estos temas como metáforas de la desatención y la pérdida de valor en lo cotidiano.

“Estas piezas las realicé en mi tercer año de carrera, dentro de una etapa en la que buscaba trabajar con los residuos y con aquello que dejamos de lado. El proyecto surge de la idea de cosas que se echan a perder o dejan de funcionar y cómo solemos olvidarlas”, comentó la artista.

Es relevante mencionar que la Colección de Arte UDLAP cuenta con más de 700 obras de arte contemporáneo, representando a más de 180 artistas mexicanos, latinoamericanos o con un fuerte vínculo con México. La colección se divide en seis acervos: pintura, escultura, gráfica, fotografía, talavera contemporáneo y medios alternativos, consolidándose como la colección universitaria más grande del país en su tipo dentro de una institución privada y siendo la única colección poblana con presencia en la plataforma internacional Google Art Project.