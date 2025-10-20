Casi 3 mil jóvenes vivieron un día inolvidable en Vive la IBERO 2025

Desde las primeras horas de la mañana, los camiones comenzaron a llegar. Jóvenes rostros llegaron a un lugar donde sus sueños, convicciones, proyectos y anhelos van a ser impulsados y reconocidos, con la convicción de que mejorar el mundo es posible: llegaron a la IBERO Puebla, a vivir un día inolvidable en el Vive la IBERO 2025.

Las casi 3,000 jóvenes promesas disfrutaron de un día lleno de espíritu IBERO Puebla. Conocieron las instalaciones innovadoras, sus lugares de diversión y esparcimiento; convivieron con el profesorado que les acompañará, y se llenaron de toda la inspiración jesuita presente en cada aspecto de la vida universitaria.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de esta Casa de Estudios, dijo a estas y estos futuros Gansos IBERO Puebla que el Vive la IBERO no solo será un espacio para conocer a su Universidad, sino que “hoy van a tener oportunidad de conocerse a sí mismos, a sí mismas, y con ello, tratar de encontrar la mayor información para una de las decisiones más importantes de toda su vida, que es descubrir su verdadera vocación para lo profesional”.

“El día de hoy les quiero invitar a que se enamoren. Que se enamoren como nosotros; todos nosotros estamos enamorados de este gran lugar que es la IBERO Puebla”. Dr. Alejandro Guevara

La cálida bienvenida fue seguida por la Mtra. Aurora Berlanga Álvarez, directora general de Vinculación, quien aseguró que también este evento es un momento para conocer a su Comunidad, y hacerse parte de ella. “Hemos preparado esta jornada con todo el corazón”, y por ello las y los visitantes disfrutaron de este ambiente lleno de ambiente comunitario.

El corazón de la IBERO Puebla latió en todos los sentidos. El Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica Dr. Carlos Escandón Domínguez, SJ, (IDIT) recibió todas las ilusiones de innovar e incidir, y les demostró todo el potencial que tendrán en sus instalaciones. Con maquinaria de último modelo, profesorado capacitado nacional e internacionalmente e instalaciones de última generación, el IDIT demostró todas las oportunidades que tendrán desde el momento en que pisen su nueva universidad.

Desde el primer edificio hasta el último, las futuras generaciones de la Universidad Jesuita recorrieron la gran oferta de más de 30 licenciaturas que les proyectarán nacional e internacionalmente como profesionales de la Arquitectura, Psicología, Economía, Diseño, Comunicación, Negocios, entre muchas otras áreas.

La diversión se hizo presente también en las presentaciones de talleres artísticos. Al ritmo de la salsa, samba, reguetón, ritmos africanos, folclore mexicano, entre muchos otros, las y los estudiantes de la IBERO Puebla encendieron a los futuros integrantes de la Universidad, que no pudieron evitar moverse con emoción.

Así, una tarde llena de color, curiosidad, descubrimiento, experiencias y una Casa de Estudios cálida que recibió a brazos abiertos a los miles de jóvenes, que conocieron la plataforma de estudios que les dará las herramientas que necesitan para el mundo de hoy, siendo conscientes, competentes, compasivos, comprometidos y críticos.

