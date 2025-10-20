México logra histórico bronce en Mundial de Voleibol de Playa Sub-21

México hizo historia en el último día de actividades del Mundial de Voleibol de Playa Sub-21, al conquistar por primera vez una medalla en este deporte en cualquier categoría, gracias a la destacada actuación de la dupla varonil integrada por Inés Antonio Vargas Lares y Carlos Enrique Ayala Herrera, quienes se adjudicaron el bronce ante su público en el Parque Soria.

En un ambiente lleno de emoción y con las gradas abarrotadas por la afición, los mexicanos se impusieron con autoridad a la pareja de Polonia, conformada por Krzeminski y Pietraszek, por parciales de 21-16 y 21-13, lo que selló un resultado histórico para el voleibol nacional.

Más temprano, la dupla mexicana había caído en semifinales ante los representantes de Letonia, Fokerots y Auzin, quienes lograron imponerse con parciales de 21-17 y 21-19, resultado que envió a los mexicanos a disputar el duelo por el tercer lugar.

El presidente de la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB), Jesús Perales Navarro, expresó su reconocimiento al Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, por su valiosa anfitrionía y compromiso con el deporte.

“Estamos contentos y agradecidos con el gobernador de Puebla, ya que han sido grandes anfitriones en dos eventos muy importantes para nosotros: el Final Four de Norceca y ahora el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21. Estamos seguros de que en los próximos años, Puebla seguirá con fuerza en el mapa de nuestro deporte, no solo porque nos trajo suerte, sino por la excelente organización que nos hace sentir verdaderamente en casa”, señaló.

Con este logro, México cierra con broche de oro una semana llena de emociones, consolida a Puebla como un referente internacional en la organización de eventos deportivos de talla mundial y marca un precedente histórico para el voleibol de playa mexicano.

