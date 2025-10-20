Choque múltiple en la Puebla-Orizaba deja dos heridos atrapados

Un choque múltiple registrado sobre la autopista Puebla-Orizaba dejó como saldo dos personas heridas y atrapadas, entre ellas un trabajador de la empresa Coca-Cola y una mujer embarazada, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 130, a la altura de la colonia Viveros del Valle, cuando una pipa impactó un vehículo Nissan March perteneciente a la empresa refresquera, el cual quedó aplastado entre la pipa y una camioneta tipo van blanca.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención médica. Debido a que las víctimas quedaron atrapadas entre los fierros, elementos de Rescate Urbano utilizaron herramienta hidráulica para liberarlas.

Una vez rescatados, ambos lesionados fueron atendidos por personal prehospitalario y trasladados a hospitales de la capital poblana, donde su estado de salud se reporta como delicado pero estable.

El siniestro provocó el cierre parcial de la autopista por más de tres horas, ocasionando largas filas de vehículos. Finalmente, elementos de la Guardia Nacional realizaron los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades y liberar la vialidad.

Editor: César A. García

