Roban joyas de valor incalculable en el Museo Louvre de París

Un grupo de ladrones sustrajo joyas de “valor incalculable” de la Galería de Apolo en el Museo Louvre en París, Francia, durante un fugaz asalto de apenas siete minutos.

Los criminales utilizaron un montacargas para acceder al edificio mediante una ventana, según confirmó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Los asaltantes, cuatro sujetos no armados pero equipados con amoladoras angulares, amenazaron a los guardias y forzaron dos vitrinas de alta seguridad.

Ocho de las nueve piezas robadas permanecen desaparecidas, incluyendo una tiara y un collar que pertenecieron a las reinas María Amélie y Hortensia.

Durante la huida, los ladrones abandonaron la corona de la emperatriz Eugenia, pieza de oro con mil 354 diamantes y 56 esmeraldas que resultó dañada.

El presidente Emmanuel Macron afirmó en redes sociales que “se está haciendo todo lo posible” para capturar a los responsables y recuperar las obras.

Por su parte, el museo permaneció cerrado durante el domingo para preservar evidencias. Mientras la policía investiga el caso como “robo agravado por banda organizada“.

Le vol commis au Louvre est une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre Histoire.



Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice. Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver, sous la conduite du parquet de Paris.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2025

