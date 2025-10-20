Aseguran aeródromo clandestino y paquetes de presunta droga en Chiapas

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron un aeródromo clandestino en Tapachula, Chiapas, donde hallaron una avioneta y 203 paquetes de presunta cocaína.
El operativo se realizó en el kilómetro cinco de la carretera Jaritas-Ciudad Hidalgo, zona fronteriza con Guatemala.
Durante el cateo al inmueble, elementos de la Agencia de Investigación Criminal –con apoyo de Marina, Defensa y Seguridad Pública Federal– también incautaron tres camionetas.
Te puede interesar: No hay riesgo por crecida del río Pánuco, afirma Sheinbaum
No se reportaron detenciones durante la intervención, aunque la FGR mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables.
Todo el material asegurado, incluida la aeronave y los presuntos narcóticos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal por delitos contra la salud.
Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para determinar el origen y destino de la droga incautada.