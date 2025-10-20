Michael J. Fox lamenta no haberse quedado con la guitarra de “Volver al futuro”

Michael J. Fox reveló que el mayor arrepentimiento de su carrera cinematográfica es no haberse quedado con la icónica guitarra roja que utilizó en la película “Volver al futuro“, dirigida por Robert Zemeckis.

Durante una charla por el lanzamiento de su libro “Future Boy“, el actor de 64 años declaró: “Fui un estúpido por no llevármela. Debería haberme quedado con esa maldita guitarra”.

El instrumento, una Gibson ES-345 que su personaje Marty McFly usó para interpretar “Johnny B. Goode” en la película de 1985, ha estado desaparecido desde que concluyó el rodaje.

La búsqueda de la famosa guitarra motivó un proyecto cinematográfico. Gibson Films produce el documental “Lost to the Future“, dirigido por Doc Crotzer, que seguirá la investigación para localizar el instrumento.

El público puede participar en la búsqueda a través del sitio LostToTheFuture.com o llamando al 1-855-345-1955, número creado específicamente para recibir información sobre el paradero de la guitarra.

Fox aseguró que la guitarra de “Volver al futuro” representa el recuerdo más significativo que deseaba poseer de su filmografía, destacando su importancia como un símbolo perdurable de la trilogía.

