Mario Riestra y Genoveva Huerta se imponen en renovación del PAN Puebla

El grupo político de Mario Riestra y Genoveva Huerta se impuso en la renovación de consejeros nacionales y estatales del Partido Acción Nacional (PAN), en medio de señalamientos por compra de votos, renuncia de aspirantes y uso de acordeones.

Este domingo, el PAN en Puebla llevó a cabo la renovación de 100 integrantes del Consejo Estatal y 14 del Consejo Nacional.

La asamblea estuvo marcada por la crisis interna y las acusaciones directas contra la dirigencia estatal encabezada por Mario Riestra Piña.

Aunque la jornada de votación en el Salón Country se desarrolló formalmente, la dirigencia de Riestra Piña fue blanco de múltiples señalamientos por parte de la militancia.

Más de una veintena de panistas decidieron renunciar al proceso interno, al considerar que se trataba de un fraude orquestado.

Las denuncias específicas incluyen:

Compra de votos a favor de empleados del Comité Directivo Estatal (CDE).

Condicionamiento de prerrogativas a Comités Directivos Municipales (CDM) para asegurar el voto a perfiles alineados con la dirigencia estatal.

Manipulación del sistema electrónico de votación, que se habría utilizado para bloquear candidaturas no deseadas.

Uso de “acordeones” o listas prellenadas para dirigir el voto de los asistentes.

Ante las irregularidades, los militantes exigieron la intervención inmediata del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Entre los perfiles que optaron por renunciar públicamente a su participación se encuentran Fernando Sarur, Guadalupe Leal y Adán Domínguez.

Después de las 17:00 horas se hizo pública la lista de los consejeros electos. La delegada nacional, Joanna Felipe Torres, fue la encargada de rechazar la existencia de fraude durante la asamblea.

Entre los panistas poblanos electos para el Consejo Nacional se encuentran: Genoveva Huerta, Mario Riestra, Carolina Beauregard, Rafael Micalco, Blanca Jiménez, Jorge Aguilar Chedraui, Fabiola Ramírez Luna, Roberto Grajales, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Cirilo Gallardo, Verónica Sobrado, Edmundo Tlatehui, Alejandra Escandón y Enrique Guevara Montiel.

Entre los 100 consejeros estatales electos, destacan: Carolina Beauregard, Blanca Jiménez, Fabiola Ramírez Luna, Monica Rodriguez Della Vecchia, Amparo Acuña, Maria del Rocio Aguilar Nava, Filomeno Sarmiento, Jorge Zambrano, Jorge Aguilar Chedraui, Edmundo Tlatehui, Kevin Vargas, Raúl Espinosa, Alejandro Corona y Victor Mayoral.

Editor: César A. García

