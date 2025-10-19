Más de 3 mil corredores participaron en la Carrera 5G Telcel Oppo 2025

Más de tres mil personas de Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala y otros lugares participaron en la Carrera 5G Telcel Oppo 2025, que se llevó a cabo en la zona cívica de Los Fuertes.

Los corredores de la distancia de kilómetros fueron los primeros en salir, en punto de las 7:00 horas, y tomaron rumbo a la calzada Ignacio Zaragoza, hacia el Centro Histórico, para dar vuelta de regreso a la altura del Arco de Loreto y reintegrarse a Los Fuertes.

Unos minutos después, avanzaron todas las categorías de 10 kilómetros, que tras pasar por la Calzada Zaragoza se internaron en el Centro Histórico con rumbo al zócalo de la ciudad de Puebla.

Félix Acosta Castillo, director regional de Telcel, destacó en entrevista que la Carrera 5G Telcel Oppo se ha convertido en una tradición en Puebla capital y subrayó que la ciudad se ha acostumbrado al deporte y a las carreras de este tipo.

Señaló que en breve comenzarán con la organización de la carrera 2026 y resaltó que, además, el evento se ha convertido en una actividad con causa, al apoyar directamente a la Fundación Teletón.

Te puede interesar: Club Puebla dona al SEDIF víveres para damnificados en la Sierra Norte

Cabe mencionar que los ganadores de las categorías absoluto femenil y varonil fueron

3.º – Laura Citlali Cabana Chávez

2.º – Anaid Zepeda Martínez

1.º – Miranda Michelle Durán Juárez

3.º – Erick Salvador Pérez

2.º – Iván Romano Hernández

1.º – Emmanuel Nava Aguilar

Los ganadores en otras categorías fueron

Juvenil

3.º – Paulina Rosas Amigón

2.º – Keyla Melissa Rosales

1.º – Karen Abigail Durán Juárez

3.º – Francisco Miguel Gómez Saucedo

2.º – Paúl Emiliano Huerta Palestina

1.º – Roberto Cázares Miranda

Libre

3.º – Marcela Seinos Calixto

2.º – Fátima Mena Ximello

1.º – Elisa Hernández Sánchez

3.º – Marco Antonio Martínez Salvador

2.º – Victor Pablo Aquino Zavaleta

3.º – Carlos Alberto Álvarez Salmerón

Master

María Luisa Ordóñez Sánchez

Ignacia Raquel Varela Cortés

Luis Sánchez Hernández

Hugo Romero Méndez

Veteranos

3.º – Juana Rojas Cortés

2.º – María de los Ángeles Cruz

1.º María Juana Rodríguez de la Cruz

3.º – Alejandro Jiménez

2.º – Marco Antonio Morales Mirón

1.º – Tomás Luna Domínguez

Veteranos Plus

Patricia González Pérez

Amaro Paulino Romero

#OroDeportes 🏃🏻🏃🏻‍♀️ Más de 3 mil personas corrieron la mañana de este domingo en la Carrera 5G Telcel Oppo, que se llevó a cabo en la zona cívica de Los Fuertes, con distancias de 5 y 10 kilómetros, y categorías desde los 15 hasta más de 60 años



Vía @garturocc pic.twitter.com/eSIimqBjdC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 19, 2025

Vía: Guillermo Castillo

Te recomendamos: