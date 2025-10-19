Pepe Chedraui entrega obra vial en calle de la colonia Aquiles Serdán

Con una inversión total de 30 millones 972 mil pesos, el Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, entregó los trabajos de mantenimiento vial de la calle 8 Sur–53 Norte en la colonia Aquiles Serdán, los cuales beneficiarán a más de mil 600 habitantes de la ciudad.

En su mensaje, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, señaló que la entrega de esta vialidad representa más que la conclusión de una obra, ya que es un paso firme hacia el cumplimiento del compromiso que el alcalde Pepe Chedraui asumió con la ciudadanía: transformar el municipio en un espacio más accesible, seguro y digno para vivir.

“Estamos trabajando en la mejora de la infraestructura vial; una clara muestra es la entrega de esta calle, una vialidad totalmente nueva y funcional”, precisó.

Asimismo, el funcionario municipal informó que, como parte de los trabajos de rehabilitación, se ejecutaron acciones de construcción de banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos verticales y luminarias en una superficie de intervención de 13 mil 802 metros cuadrados. Además, se colocó carpeta asfáltica en una longitud de vialidad de mil 255 metros en un ancho de vialidad de 10 metros.

Por su parte, el director general de Agua de Puebla, Jordi Bosch Bragado, destacó que la estrecha coordinación que existe con la comuna permitió no solo renovar la carpeta asfáltica, sino también modernizar las redes de agua potable y drenaje sanitario, lo que garantiza servicios más eficientes y sostenibles para las y los poblanos.

“Como resultado de la alianza estratégica que tenemos con el Gobierno de la Ciudad, en esta vialidad cambiamos 830 metros de tubería de agua potable y 500 metros de tubería de drenaje”, puntualizó.

Al respecto, el presidente de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, Ángel Soto, reconoció que estas demarcaciones tienen en el alcalde Pepe Chedraui a un aliado que gobierna con la ciudadanía.

“Tuvimos que esperar más de 40 años para que una autoridad municipal interviniera esta vialidad. Por ello, no tengo duda, el alcalde Pepe Chedraui es el presidente de las juntas auxiliares”, comentó.

Cabe destacar que en esta vialidad se construyó infraestructura ciclista en mil 255 metros, lo que permitirá un traslado seguro de punto a punto.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura vial de la ciudad, a través de acciones concretas que contribuyan a la construcción de una capital en orden.

