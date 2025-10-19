Zacatlán celebra tercera carrera con causa contra el cáncer de mama

Para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Ayuntamiento de Zacatlán realizó la tercera edición de carrera con causa “Celebrando la vida, apoyando la lucha”, en la que participaron 200 personas.

La carrera fue organizada por la Coordinación de Prevención y Promoción de la Salud, el DIF Municipal, así como la Coordinación de Cultura Física y Deporte, contribuyendo al bienestar de las mujeres.

Con esta carrera se otorgaron 25 mastografías, además de pelucas oncológicas, en apoyo de las mujeres que están dando la batalla.

En su mensaje, la presidenta municipal, Bety Sánchez, refirió que es importante generar conciencia, redes de apoyo e información para que todas juntas “nos cuidemos”.

