Conoce la nueva ruta de la Villa Iluminada 2025 en Atlixco

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a disfrutar la nueva ruta de la Villa Iluminada 2025, que este año contará con una variada iluminación, eventos culturales y una oferta gastronómica que fortalecerá la economía local.

El recorrido inicia en el Zócalo, avanza por Avenida Hidalgo, retorna al punto de partida y desciende por Nicolás Bravo hasta 20 de Noviembre, para concluir en el Parque de la Revolución.

La presidenta Ariadna Ayala también llama a las familias a ser excelentes anfitrionas para vivir una edición llena de magia, cultura y convivencia segura.

