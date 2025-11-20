Atlixco inaugurará su Villa Iluminada el 21 de noviembre

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, convoca a la ciudadanía y visitantes a la inauguración de la Villa Iluminada 2025, que tendrá lugar el viernes 21 de noviembre a las 19:00 horas.

En esta edición se estrena una nueva ruta diseñada para diversificar la movilidad turística y fortalecer la derrama económica en más zonas del municipio, reafirmando el compromiso de renovar la Villa cada año y mantener a Atlixco como un destino seguro y atractivo.

La Villa Iluminada 2025 incluirá eventos culturales, posadas tradicionales, eventos de cine y una pastorela a cargo de la Compañía Municipal de Teatro, brindando una experiencia integral para las familias.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita a disfrutar de esta nueva edición, que permanecerá hasta el 6 de enero de 2026; la cual promete magia, convivencia y una experiencia segura para todos.

Conoce los resultados de la convocatoria para la asignación de stands de #VillaIluminada.

👇👇👇https://t.co/Yht3XnoWg8 pic.twitter.com/hRTwdlAOew — H. Ayuntamiento Atlixco (@AtlixcoAyto) November 16, 2025

