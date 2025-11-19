Congreso de Puebla reconoce a jóvenes bailarines de San Martín

Al entregar reconocimientos a jóvenes provenientes de San Martín Texmelucan, destacados en la disciplina del baile, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez y la diputada Guadalupe Yamak Taja, subrayaron la importancia de la actividad física en la salud y bienestar.

La diputada Guadalupe Yamak Taja, promovente del evento, señaló que este grupo de jóvenes ha puesto en alto el nombre de San Martín Texmelucan y del Estado de Puebla, por su participación y constancia en cada baile, muestra y competencia. Por ello, es necesario apoyarles y motivarles para que sigan adelante.

En su mensaje, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, indicó que se debe reconocer a quienes practican alguna disciplina, pues sacrifican su tiempo y algunas otras actividades para prepararse y trabajar con constancia; al mismo tiempo, cuentan con la satisfacción de avanzar en el cumplimiento de sus metas.

El legislador también destacó el esfuerzo que hacen las familias, las y los entrenadores, maestras y maestros que, con el paso del tiempo forman un gran equipo, unido y con ganas de triunfar.

Durante el evento, estuvo presente Javier Palma Olea, encargado de la formación del grupo de baile galardonado, Turbo K Ozono.

