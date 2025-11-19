Llegan cirugías gratuitas a Ahuacatlán con quirófano itinerante

En el marco de la Jornada de Salud “Por Amor a Puebla”, el gobierno estatal brindó servicios médicos y cirugías gratuitas a habitantes de la Sierra Norte, incluyendo a pacientes como Adalberto Galindo, quien fue intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal que le impedía trabajar con normalidad.

Durante la inauguración de la jornada, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, destacó que de marzo a la fecha se han proporcionado más de 95 mil servicios médicos en todo el estado, acercándose a la meta de 100 mil atenciones. “Esa es la política pública de la presidenta Claudia Sheinbaum y la visión de nuestro gobernador: que la salud y la prevención sean lo más importante”, señaló.

Mientras entrelazaba sus manos, Violeta compartió la emoción que vivía en ese momento, consciente de que la cirugía representa un alivio largamente esperado para su familia. “Muchas gracias al gobernador Alejandro Armenta, me da mucho gusto y ojalá esté pronto en Tepango de Rodríguez, porque hace mucha falta.”

El coordinador regional 02 de IMSS-Bienestar, Martín Santillán Jiménez, resaltó el trabajo coordinado que ha permitido el mejoramiento del Hospital Integral de Ahuacatlán y la reactivación de ambulancias en la región

La diputada local Kathya Sánchez Rodríguez y el alcalde de Ahuacatlán Miguel Villalba Cabrera reconocieron la importancia de esta jornada, al ser la primera vez que llega a este municipio, y destacaron el respaldo del gobierno estatal para acercar servicios de salud gratuitos y de calidad a las comunidades más alejadas de la entidad.

Te recomendamos: