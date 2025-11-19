Tumor cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres de México

El tumor maligno del cuello del útero sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres en México, especialmente en mujeres en edad reproductiva y laboral. Esta carga afecta de forma relevante la vida familiar y la economía de las comunidades donde las muertes son más frecuentes.

Aunque el cáncer cervicouterino es en gran parte prevenible y tratable si se detecta a tiempo, existen brechas en los programas de tamizaje y en la cobertura de vacunación contra el VPH. Además, la continuidad de la atención oncológica se ha visto comprometida en varias entidades por limitaciones presupuestales y logísticas.

Las deficiencias en el acceso a pruebas como el Papanicolaou y la colposcopia, así como en el seguimiento clínico de casos sospechosos, dificultan la detección temprana. Por eso los especialistas piden rutas de referencia claras y mayor capacidad operativa en los servicios de salud.

Organizaciones civiles y profesionales solicitan financiamiento estable y políticas públicas alineadas con la evidencia internacional para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública. Señalan que la coordinación intergubernamental, la formación del personal y la participación comunitaria son esenciales para aumentar la cobertura de prevención y diagnóstico.

