Detectan primer caso humano de gripe aviar H5N5 en EU

Una nueva cepa de la gripe aviar fue descubierta la semana pasada en Estados Unidos, alertando a las autoridades sanitarias por ser el primer contagio de H5N5, un subtipo jamás visto en humanos.

El Departamento de Salud del Estado de Washington reportó la hospitalización de un residente con gripe aviar. Según prensa de la salud, se trata de un adulto mayor del condado de Grays Harbor.

Aunque el individuo presentaba otras enfermedades, aún se desconoce el cómo contrajo el virus y el estado en que se encuentra.

La gripe aviar es una enfermedad viral causada por la Influenza tipo A que afecta a las aves, su modo de transmisión es por medio de la saliva, el moco y las heces de lo animales.

UPDATE: Person infected with bird flu in Washington state has H5N5. It's the first time H5N5 has been found in a human pic.twitter.com/YiYHu20vI0 — BNO News (@BNOFeed) November 15, 2025

El H5N1 se considera una enfermedad peligrosa, con altas tasas de mortalidad, pero con pocos niveles de infección en humanos, por lo que las variantes pueden significar un nuevo riesgo, como el H7N9, que tuvo el mismo impacto sobre la salud.

Sin embargo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informó que esta nueva cepa en los humanos, la H5N5, no representa una amenaza pública o que deba ser el foco.

El mismo organismo recomienda utilizar protección clínica si hay contacto con aves , así como promover la vacunación contra la influenza, que no protege contra la gripe aviar, pero reduce las posibilidades que en caso de contraer ambas enfermedades se pueda propagar en humanos.

Editor: Alejandro Villanueva

