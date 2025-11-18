Renuevan acuerdo para mantener costo de canasta básica en 910 pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que mantendrá el precio de 24 productos de la canasta básica en 910 pesos durante los próximos seis meses, en un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal y empresas del sector privado.

Durante el acto celebrado en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó que este acuerdo representa un ejemplo de colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada en beneficio de las familias mexicanas, especialmente de quienes menos tienen. Resaltó que el salario mínimo ha aumentado 125% en términos reales desde 2018 y que se mantendrá por encima de la inflación.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que el Pacic involucra a 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio. Precisó que al mantenerse el precio de la canasta básica en 910 pesos por un año, se ha logrado una reducción de al menos 3.4% en términos reales.

En Palacio Nacional, junto con empresarios firmamos la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), para mantener el costo de la canasta básica en 910 pesos. Este acuerdo es excelente ejemplo de cómo gobierno e iniciativa privada podemos colaborar para… pic.twitter.com/9V9DXmgWJX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2025

Agregó que según datos de la Profeco, el precio promedio de la canasta básica ha disminuido 4.7%, pasando de 886.50 pesos en noviembre de 2024 a 845 pesos en 2025.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reconoció la voluntad de la presidenta Sheinbaum por mantener el bienestar de la economía popular y reiteró el compromiso social del sector empresarial mexicano.

Al evento asistieron los secretarios de Economía, Energía, Agricultura y Desarrollo Rural, e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como titulares de organismos descentralizados y representantes de las principales cadenas comerciales y agroindustrias del país.

Te recomendamos: