¿Qué es Cloudflare y cómo su caída afectó a X, ChatGPT y otros servicios?

La mañana del 18 de noviembre, miles de usuarios en todo el mundo reportaron fallas al intentar acceder a plataformas como X, ChatGPT, League of Legends, Canva y Uber. El origen del problema fue una interrupción en los servicios de Cloudflare, una empresa clave en la infraestructura de internet.

Eta red de servicios funciona como un intermediario entre los usuarios y los servidores de los sitios web. Ofrece servicios como distribución de contenido (CDN), protección contra ciberataques, gestión de dominios (DNS) y certificados de seguridad. Cuando esta red falla, los sitios que dependen de ella pueden volverse inaccesibles, como ocurrió durante varias horas este martes.

Según reportes de Downdetector, las fallas comenzaron alrededor de las 7:50 a.m. y afectaron a usuarios en ciudades como Puebla, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo. Los errores más comunes fueron “problemas de conexión al servidor” y “error interno del sistema”. Cloudfare confirmó que varios de sus clientes presentaban tasas de error elevadas y que ya se investigaba el origen del problema.

La caída también afectó a medios de comunicación, plataformas de inteligencia artificial como Claude y servicios de diseño como Canva. Aunque algunos servicios comenzaron a restablecerse horas después, el incidente evidenció la dependencia global de una sola empresa para el funcionamiento de miles de sitios web.

