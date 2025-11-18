Piden pensiones Bienestar para migrantes mexicanos mayores en EU

Académicos de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), investigadores y organizaciones advirtieron que los migrantes mexicanos de más de 60 años en Estados Unidos de manera irregular tienen salarios bajos, algunos no tienen red de apoyo ni acceso a servicios de salud o vivienda propia, por lo que piden que el gobierno federal los incluya en las pensiones del Bienestar.

Esto se dijo durante la presentación del informe “La deuda Social con los Adultos Mayores Mexicanos Radicados en Estados Unidos” y del Anuario de Migración y Remesas México 2025 de la BBVA research.

Los resultados del primer informe arrojaron que el 60 por ciento de los adultos mayores migrantes mexicanos encuestados tiene entre 65 y 69 años y una cuarta parte entre 70 y 74 años.

El 8 por ciento de los hombres encuestados son originarios de la entidad poblana y 7.02 de las mujeres consultadas en el informe son poblanas.

Se estima que en el país vecino hay más de 88 mil 675 personas de 65 años y más.

El politólogo de la UPAEP, Christian Lavadores Álvarez, estimó que 52 por ciento de los adultos mayores son mujeres y el 48 por ciento son hombres. El 17.9 por ciento dijo pertenecer a una etnia.

El 27.4 por ciento tiene entre 40 y 78 años trabajando en Estados Unidos, el 18.3 por ciento de 25 a 29 años, el 16.8 por ciento de 30 a 34 años, el 14.5 por ciento de 20 a 24 años, el 12.2 por ciento de 35 a 39 años, 9.5 por ciento de 10 a 19 años y 1.3 hasta nueve años.

A pesar de los años de trabajo, el 70 por ciento de los migrantes adultos mayores mexicanos viven en viviendas con renta, lo cual se debe a la informalidad laboral y su situación migratoria, por lo que sólo el 12 por ciento dice habitar en una casa propia.

El 29.6 por ciento de los adultos mayores tienen dependientes económicos en México y el 57.7 por ciento envía dinero a sus familiares en este país.

El 17.9 por ciento de los encuestados hombres refirieron que trabajan como jornaleros urbanos, mientras el 19.6 por ciento de las mujeres adultas mayores en servicios de educación, salud, domésticos y comercio al pormenor.

El 60 por ciento de los adultos mayores encuestados indicaron que destinarían la pensión del Bienestar a su alimentación.

En cuanto al anuario, arrojó que de acuerdo con las matrículas consulares de la población mexicana en Estados Unidos de 2022, 43 mil 750 migrantes son de la entidad poblana, de los cuales 8 por ciento son de la capital del estado.

Por otra parte, el 5.9 por ciento son originarios de Atlixco, 4.9 por ciento de Izúcar de Matamoros, 2.6 por ciento de Tehuacán y 2.4 por ciento de San Pedro Cholula.

El 27.9 por ciento de los poblanos que radican en el país vecino lo hacen en California, 18.6 por ciento en New York, 10.7 por ciento en New Jersey, 6.7 por ciento en Illinois y 5.4 por ciento en Texas.

De acuerdo con el documento, a diferencia de otros países migrantes, los mexicanos tienen salarios más bajos al vivir en la Unión Americana, debido a que el 35.7 por ciento apenas estudió la secundaria, el 42.6 por ciento el bachillerato, 11.6 por ciento técnico superior universitario y el 10.1 por ciento un posgrado.

Puebla depende de las remesas de los connacionales en un 5.3 por ciento, ya que es el porcentaje que representa su Producto Interno Bruto.

