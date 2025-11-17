Anuncian fechas de pago para Pensión Mujeres Bienestar

La Secretaría de Bienestar de México anunció este lunes el calendario de pagos para el primer depósito de 3 mil pesos a las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, quienes se registraron durante el mes de agosto.

Durante la conferencia matutina, Ariadna Montiel reveló que un millón 928 mil mexicanas de 60 a 64 años se incorporaron al programa, con lo que el padrón total alcanza casi los 3 millones de personas.

Los depósitos iniciarán este martes 18 de noviembre y se realizarán a lo largo de la semana, con base en la letra inicial del apellido paterno de las beneficiarias. El calendario queda de la siguiente forma:

Martes 18 de noviembre : Apellidos con A, B, C, D

: Apellidos con A, B, C, D Miércoles 19 de noviembre : Apellidos con E, F, G, H, I, J, K

: Apellidos con E, F, G, H, I, J, K Jueves 20 de noviembre : Apellidos con L, M, N, Ñ, O, P, Q

: Apellidos con L, M, N, Ñ, O, P, Q Viernes 21 de noviembre: Apellidos con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

No obstante, Montiel aclaró que a partir de enero del próximo año, las nuevas beneficiarias se incorporarán al calendario bimestral regular junto con los demás programas sociales.

La funcionaria destacó que el padrón total de personas que reciben apoyos sociales asciende a 18.5 millones, distribuidos entre adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, entre otros grupos.

