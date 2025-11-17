Avalan exhorto para prestación de servicios de salud sexual y reproductiva

En sesión de la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, se aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Salud y de Educación Pública para que, en el ámbito de su competencia y en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales, implementen campañas de difusión, así como la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva a la sociedad.

En especial a la comunidad educativa y a las personas en situación de vulnerabilidad, utilizando formatos inclusivos y accesibles, y tomando en cuenta las perspectivas de género, de diversidad sexual, discapacidad e interculturalidad.

Al respecto, la diputada promovente del exhorto, María Soledad Amieva Zamora, señaló que el acceso a la salud sexual y reproductiva debe ser un derecho humano fundamental que transforme vidas. Dijo que, con estas acciones, se promueve el avance hacia un sistema de salud más justo, incluyente e informado.

En otro momento de la sesión, se aprobó el proyecto de acuerdo impulsado por la diputada Floricel González Méndez, mediante el cual se exhorta a las secretarías de Planeación, Finanzas y Administración, y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, para que promuevan entre las dependencias y entidades estatales y municipales, según corresponda, la atención preferencial, ágil y simplificada de las personas adultas mayores y con discapacidad.

Lo anterior, al priorizar la reducción de requisitos y tiempos de espera, la adaptación de espacios físicos, formatos y procedimientos, la habilitación de ventanillas preferentes y/o de módulos itinerantes, así como la capacitación de su personal, para garantizar el respeto de los derechos humanos y un trato digno, empático y sensible en favor de dichos sectores.

A la sesión acudieron las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala, Luana Armida Amador Vallejo, Guadalupe Yamak Taja, Celia Bonaga Ruiz, Elisa Limón Balderrabano y María Soledad Amieva Zamora, así como el diputado Roberto Zataráin Leal.

